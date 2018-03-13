Сбербанк финансирует строительство жилья в Рязанском районе Москвы

МОСКВА , 13 мар — РИА Недвижимость. Сбербанк предоставил компании «Векторстройфинанс» проектное финансирование на сумму 2 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса «Кварталы 21/19» в Рязанском районе Москвы, говорится в сообщении компании.

Жилой комплекс комфорт-класса «Кварталы 21/19» строится на юго-востоке Москвы по адресу: Рязанский проспект, владение 6А. Всего в планируется построить 21 дом. Три корпуса уже введены в эксплуатацию.

ЗАО «Векторстройфинанс» основано в 2004 году. Компания известна проектами реконструкции жилья и редевелопмента административных зданий. Также застройщик занимается строительством жилья, коммерческих комплексов, загородной недвижимости, объектов социальной инфраструктуры.