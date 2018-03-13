Ещё
Сбербанк финансирует строительство жилья в Рязанском районе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк финансирует строительство жилья в Рязанском районе Москвы 

РИА Недвижимость 13 марта 2018
МОСКВА, 13 мар — РИА Недвижимость. Сбербанк предоставил компании «Векторстройфинанс» проектное финансирование на сумму 2 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса «Кварталы 21/19» в Рязанском районе Москвы, говорится в сообщении компании.
Жилой комплекс комфорт-класса «Кварталы 21/19» строится на юго-востоке Москвы по адресу: Рязанский проспект, владение 6А. Всего в планируется построить 21 дом. Три корпуса уже введены в эксплуатацию.
ЗАО «Векторстройфинанс» основано в 2004 году. Компания известна проектами реконструкции жилья и редевелопмента административных зданий. Также застройщик занимается строительством жилья, коммерческих комплексов, загородной недвижимости, объектов социальной инфраструктуры.
РИА Недвижимость: последние новости
S&P может ухудшить рейтинг O1 Properties после сделки с Laysa Group ЗИЛ повторно выставил на торги почти 2 тыс га в Подмосковье "Лидер-Инвест" разместит допвыпуск облигаций на 1 млрд руб по номиналу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля448
Джонсон отказался пожимать руку послу России353
Порошенко предложили заткнуться в ответ97
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение