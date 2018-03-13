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ЦБ: Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 2 месяца вырос на 43%
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ЦБ: Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 2 месяца вырос на 43% 

Прайм 13 марта 2018
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале текущего года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 20,8 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
Как отмечает ЦБ, определяющим фактором стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта.
"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года составил 20,8 миллиарда долларов США против 14,5 миллиарда долларов в январе-феврале 2017 года", — говорится в сообщении.
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