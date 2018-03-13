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В Воронежской области вновь оценят возможность строительства трассы в обход Боброва
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В Воронежской области вновь оценят возможность строительства трассы в обход Боброва 

Вести Воронеж 13 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Администрация района год назад уже объявляла торги. Власти вернулись к проекту строительства автомобильной дороги в обход Боброва в Воронежской области. Об этом стало известно на встрече полномочного представителя президента в ЦФО Алексея Гордеева и министра транспорта Максима Соколова в понедельник, 12 марта. Стоимость проекта составит почти 4,6 млрд рублей, уточнила пресс-служба полпреда. Новая дорога, предполагающая обход Боброва с юго-восточной стороны, позволит увести транспортные потоки из центра города и распределить их в другие районы, «значительно улучшая транспортную ситуацию в центре города, а также сохраняя его историческую часть», сообщается на сайте аппарата полпреда. В апреле 2017 года администрация Бобровского района объявляла аукцион на строительство трассы в обход Боброва, начальная цена контракта немногим превышала 4,5 млрд рублей. Однако спустя почти три недели аукцион отменили, сообщается на портале госзакупок. Кроме того, Алексей Гордеев и Максим Соколов обсудили и строительство трассы в обход Лосево в Павловском районе — по-прежнему там работы ведутся с опережением. А объём финансирования в 2018 году вырос с 3,7 млрд рублей до 14 млрд рублей. Строительство участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево началось в этом году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Она будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч. Изначально планировалось, что трассу введут в эксплуатацию в 2020 году. Однако дорожники рассчитывают это сделать в 2019-м. Соглашение о строительстве и содержании дороги до 2040 года заключили с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость объекта превысила 62 млрд рублей, в 2017 году дорожники освоили 5,8 млрд рублей. Екатерина Трещикова
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