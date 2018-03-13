В OMV заявили, что «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы

ЛОНДОН, 13 марта. / ТАСС /. Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность стран Европы в долгосрочной перспективе, в особенности на фоне прогнозируемого снижения добычи газа на северо-западе. Но говорить о дальнейшем расширении проекта рано, сообщил журналистам глава OMV (является одной из компаний, финансирующих строительство «Северного потока — 2» — прим. ТАСС) Райнер Зеле

"Этот трубопровод увеличит безопасность Европы в вопросах поставок газа на европейский рынок, особенно в условиях, что в этом регионе добыча газа будет потенциально снижаться. Мы очень нуждаемся в увеличении объемов импорта газа, особенно в северо-западный регион", — сказал Зеле.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о расширении проекта, строительстве новых веток трубопровода «Северный поток» или реализации каких-либо принципиально новых проектов для увеличения объема прямых поставок газа из России в Европу, глава OMV отметил, что пока говорить об этом рано.

"Вы знаете, как я занят в связи со строительством «Северного потока — 2», и вы сейчас хотите взвалить на мои плечи «Северный поток — 3». Дайте нам сперва построить эту трубу, а потом будем мечтать о следующей", — сказал Зеле.

Он напомнил, что в настоящее время компания, отвечающая за строительство «Северного потока — 2» получила от Германии разрешение на строительство трубопровода, теперь такое разрешение должен дать и ряд других европейский стран. Зеле не уточнил, в какие сроки ожидается получить разрешения, но добавил, что этот процесс у него опасений не вызывает.

Согласно презентации OMV, спрос на газ в Европе до 2030 года будет стабильным — 0,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.