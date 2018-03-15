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ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на автомобиль бизнес-класса
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ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на автомобиль бизнес-класса 

АиФ Владимир 15 марта 2018
Фото: АиФ Казань
ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором Volvo Car Russia предлагают компаниям и индивидуальным предпринимателям приобрести автомобиль Volvo S90 в лизинг без переплаты и со скидкой от 325 000 рублей.
Специальное предложение распространяется на автомобили Volvo S90 2018 года выпуска. Размер скидки зависит от комплектации автомобиля. Сумма всех выплат по лизинговому контракту с ВТБ Лизинг на Volvo S90 не превышают 2 500 тысяч рублей, включая первый и последний платежи при сроке лизинга не менее 12 месяцев. Лизингополучатели-юридические лица имеют дополнительные преимущества — экономию 18% на НДС. Размер средств, подлежащих возврату по лизинговым платежам за Volvo S90, составляет около 350 тысяч рублей.
Автомобили бизнес-класса пользуются стабильным спросом среди клиентов ВТБ Лизинг. Их доля в общем портфеле составляет в среднем 7-8% от общей численности легковых автомобилей.
Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг, отметил: «Автомобили бизнес-класса приобретаются для представительских и служебных целей, и прекрасно подчеркивают статус и успешность их владельцев. Специальные условия и скидки позволят дополнительно стимулировать рост спроса на известный скандинавский бренд».
Специальная цена на все комплектации этой модели действует до 31 марта 2018 года.
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