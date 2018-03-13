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Бюджетный канал начинает открываться, — Аналитики Райффайзенбанка
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Бюджетный канал начинает открываться, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 13 марта 2018
Фото: Прайм
Профицит, достигнутый в январе, сократился до 37 млрд руб. на фоне сезонного увеличения расходов (+7,3% м. /м.) при одновременном снижении доходов (-5,5% г. /г.). Налоговые поступления уменьшились из-за сокращения цен на нефть (нефтегазовые доходы -5% м. /м.), просадка ненефтегазовых доходов также связана в большей мере с сезонным фактором.
Отметим, что несмотря на околонулевой дефицит, федеральный бюджет фактически продолжает абсорбировать ликвидность: с одной стороны, в феврале увеличились чистые заимствования по ОФЗ (150 млрд руб.), а с другой, большая часть уже начисленных расходов еще не поступила в банковскую систему (т.к. в отчете Минфина продолжается увеличение средств на счетах). Впрочем, компенсируется эта стерилизация с помощью депозитов и РЕПО Казначейства, а также за счет интервенций. Так, по данным ЦБ, за февраль объем ликвидности, поступившей в систему за счет покупок валюты, составил 297 млрд руб., а за счет размещенных средств Казначейства — 61 млрд руб. Интересно, что в феврале объем этих вливаний превысил бюджетную стерилизацию, в результате чистый приток из бюджета в феврале оказался положительным (+186,6 млрд руб.), в отличие от января (тогда бюджет за счет всех факторов изъял 432,2 млрд руб.).
Важно отметить, что вскоре ситуация с расходами изменится, и в систему поступят реальные средства — во-первых, в марте объем бюджетных трат обычно возрастает м. /м., а во-вторых, проявится влияние временных факторов — например, резкое увеличение фактических расходов, связанных с выполнением «майских указов».
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