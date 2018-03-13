Авиаперевозки пассажиров в России выросли на 12,4% 

Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Российские авиакомпании в январе-феврале текущего года увеличили перевозку пассажиров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,3 млн человек, сообщила Росавиация.
Пассажирооборот за первые два месяца увеличился на 14,2% до 36,8 млрд пассажирокилометров. Уровень занятости кресел составил 79,6% (+1,7%), коммерческой загрузки — 67,5% (+2,1%). В феврале 2018 г. российские авиакомпании обслужили 6,7 млн пассажиров (+10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Пассажирооборот вырос на 12,6% до 17,2 млрд пассажирокилометров. Занятость кресел выросла до 79,6% (+1,2%), уровень коммерческой загрузки — до 67,4% (+1,5%).
Авиакомпания «Аэрофлот» в январе-феврале увеличила перевозку пассажиров на 4,8% до 4,7 млн человек. "Сибирь" увеличила перевозки пассажиров на 15,8% до 1,5 млн человек, "ЮТэйр" — на 18,3% до 1,1 млн человек, "Уральские Авиалинии" — на 19,8% до 1 млн человек. «Россия» снизила перевозку пассажиров на 6,7% до 1,2 млн человек. В 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после 2 лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. — 93 млн чел.