Авиаперевозки пассажиров в России выросли на 12,4%

Москва , 13 марта — «Вести. Экономика». Российские авиакомпании в январе-феврале текущего года увеличили перевозку пассажиров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,3 млн человек, сообщила Росавиация

Пассажирооборот за первые два месяца увеличился на 14,2% до 36,8 млрд пассажирокилометров. Уровень занятости кресел составил 79,6% (+1,7%), коммерческой загрузки — 67,5% (+2,1%). В феврале 2018 г. российские авиакомпании обслужили 6,7 млн пассажиров (+10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Пассажирооборот вырос на 12,6% до 17,2 млрд пассажирокилометров. Занятость кресел выросла до 79,6% (+1,2%), уровень коммерческой загрузки — до 67,4% (+1,5%).