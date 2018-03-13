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Медведев назвал комментарии ЕС и США по спору «Газпрома» с «Нафтогазом» неуместными
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Медведев назвал комментарии ЕС и США по спору «Газпрома» с «Нафтогазом» неуместными 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения "Газпрома" и «Нафтогаза Украины» касаются только этих двух сторон. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют", — сказал Медведев.
Он также добавил, что разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами должны осуществляться в рамках существующего правопорядка.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что процесс расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» займет 1,5-2 года.
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