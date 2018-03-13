Ещё
Миллер рассчитывает, что суд исправит дисбаланс в контрактах с «Нафтогазом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллер рассчитывает, что суд исправит дисбаланс в контрактах с «Нафтогазом» 

РИА Новости 13 марта 2018
ГОРКИ, 13 мар — РИА Новости. "Газпром" рассчитывает, что суд исправит дисбаланс в контрактах с «Нафтогазом Украины», заявил глава российской компании Алексей Миллер.
"Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", — сказал Миллер в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
РИА Новости: последние новости
Россияне в Египте проявили рекордную активность на выборах президента "Газпром" приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС Британия не зависит от прямых поставок газа из России, считает аналитик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля454
Джонсон отказался пожимать руку послу России359
Порошенко предложили заткнуться в ответ99
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение