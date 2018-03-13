Миллер объяснил, почему «Газпром» расстался с «Нафтогазом» 

"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы. С таким пояснением выступил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам, подчеркнул Миллер. По решению арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. «Но с пониманием того, что НАК „Нафтогаз Украины“ сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК „Нафтогаз Украины“ на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов, — цитирует главу „Газпрома“ »Интерфакс". — Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения".
Таким образом «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж.