«Газпром» принял решение о расторжении контрактов с «Нафтогазом» во избежание штрафов 

«Газпром» принял решение о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины», чтобы избежать миллиардов долларов штрафа, которые украинская сторона была намерена взыскать за оставшийся срок действия контракта. Как передает ТАСС, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам на поставку и транзит. По решению арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов, но с пониманием того, что НАК «Нафтогаз Украины» сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК «Нафтогаз Украины» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет ещё штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить ещё несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. «Газпром» принял решение о начале процедуре расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — сказал он.
Миллер напомнил, что «Газпром» уже подал апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит, инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке.