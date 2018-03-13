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СП Ford Sollers получило операционную прибыль впервые за 4 года
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СП Ford Sollers получило операционную прибыль впервые за 4 года 

Rambler News Service 13 марта 2018
Совместное предприятие Ford Sollers по итогам работы в 2017 году впервые за последние 4 года вышло на операционную прибыль, сообщил журналистам президент Ford Sollers Адиль Ширинов.
«Основной момент по операционной прибыли. Мы вышли в ноль. И это произошло впервые за последние 4 года. Это было основной задачей. Мы говорили о задачах в июле 2017 года — это обеспечение финансовой стабильности и формирование команды», — сказал он.
Также Ширинов пояснил, что у компании долгосрочное соглашение с ВЭБ. «У нас долгосрочное соглашение с ВЭБ. Условия не меняются каждый год. Банк предоставил очень привлекательные условия в рублях. В перспективе мы будем смотреть партнерства с другими банками», — сказал он.
СП не раскрывало ранее свои финансовые показатели.
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