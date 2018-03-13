СП Ford Sollers получило операционную прибыль впервые за 4 года

«Основной момент по операционной прибыли. Мы вышли в ноль. И это произошло впервые за последние 4 года. Это было основной задачей. Мы говорили о задачах в июле 2017 года — это обеспечение финансовой стабильности и формирование команды», — сказал он.

Также Ширинов пояснил, что у компании долгосрочное соглашение с ВЭБ . «У нас долгосрочное соглашение с ВЭБ. Условия не меняются каждый год. Банк предоставил очень привлекательные условия в рублях. В перспективе мы будем смотреть партнерства с другими банками», — сказал он.

СП не раскрывало ранее свои финансовые показатели.