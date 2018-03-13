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Глава «Газпрома»: запасы газа в странах Европы критически низкие
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Глава «Газпрома»: запасы газа в странах Европы критически низкие 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ряда стран Европы находятся на критическом уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало — это где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень является вообще критическим, где-то 10%. Это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет так же высок", — сказал Миллер.
Ранее глава «Газпрома» сообщил, что процесс расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» займет 1,5-2 года.
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