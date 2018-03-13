Миллер назвал выгоду от разрыва контрактов с «Нафтогазом»

Миллер назвал выгоду от разрыва контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"По решению арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Но с пониманием того, что НАК «Нафтогаз Украины» сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы, до конца действия контракта, НАК «Нафтогаз Украины» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов… Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", — объяснил Миллер.

"Нафтогаз" добивался в суде компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту, заявляя, что, согласно контракту, минимальный объем газа, который «Газпром» должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако реально он был меньше. Стокгольмский арбитраж прислушался к этому доводу, взыскав с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.