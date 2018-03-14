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Полтавченко отметил рост числа малых и средних предприятий в Петербурге на 17 тысяч за год
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Полтавченко отметил рост числа малых и средних предприятий в Петербурге на 17 тысяч за год 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что число малых и средних предприятий выросло на 17 тыс. за год, сообщает ФБА «Экономика сегодня». В настоящее время в городе зарегистрировано 368 тыс. компаний, представляющих МСБ.
Полтавченко связал такой рост с выделенными в 2017 году субсидиями для предприятий в приоритетных для Петербурга отраслях.
Кроме того, городские власти содействовали кредитованию бизнеса — при такой поддержке предприниматели получили в банках более 7,6 млрд рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что число предприятий в Крыму выросло почти на 10% с начала года.
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