Полтавченко отметил рост числа малых и средних предприятий в Петербурге на 17 тысяч за год 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что число малых и средних предприятий выросло на 17 тыс. за год, сообщает ФБА «Экономика сегодня». В настоящее время в городе зарегистрировано 368 тыс. компаний, представляющих МСБ.
Полтавченко связал такой рост с выделенными в 2017 году субсидиями для предприятий в приоритетных для Петербурга отраслях.
Кроме того, городские власти содействовали кредитованию бизнеса — при такой поддержке предприниматели получили в банках более 7,6 млрд рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что число предприятий в Крыму выросло почти на 10% с начала года.