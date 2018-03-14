Полтавченко отметил рост числа малых и средних предприятий в Петербурге на 17 тысяч за год

Полтавченко связал такой рост с выделенными в 2017 году субсидиями для предприятий в приоритетных для Петербурга отраслях.

Кроме того, городские власти содействовали кредитованию бизнеса — при такой поддержке предприниматели получили в банках более 7,6 млрд рублей.