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Морозы привели к росту поставок российского газа в Европу на 30%
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Морозы привели к росту поставок российского газа в Европу на 30% 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Из-за аномальных холодов в Европе экспорт российского газа в дальнее зарубежье за первые 15 дней марта вырос по сравнению аналогичным периодом 2017 года на 29,4%, достигнув уровня 9,7 млрд кубометров, сообщает Газпром.
По данным платформы Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности газовых хранилищ Европы в настояще время является самым низким за десятилетие как в абсолютном, так и в процентном выражении, передает «Интерфакс».
Так, по состоянию на 14 марта показатель заполненности хранилищ составлял 22,93% от их мощности, или 23,7 млрд кубометров активного газа. С начала сезона отбора из хранилищ было поднято 68 млрд кубометров голубого топлива, тогда как в предыдущий отопительный сезон суммарный отбор составил 66 млрд кубометров.
По предварительной информации, 1-15 марта компания добыла 22,6 млрд кубометров газа, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. С начала года по 15 марта объем добычи составил 109,9 млрд кубометров газа, что на 2,2% (или на 2,3 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Напомним, из-за аномально холодной погоды Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах, что свидетельствует о зависимости региона от своего восточного соседа. Перед этим Газпром десятый раз подряд установил рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на фоне холодов, охвативших Западную Европу, «в Германии все довольны, что действует обходной газопровод „Северный поток“.
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