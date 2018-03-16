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Чистая прибыль «Обуви России» в IV квартале выросла на 13,2% до 640 млн рублей
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Чистая прибыль «Обуви России» в IV квартале выросла на 13,2% до 640 млн рублей 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: Диалог
Чистая прибыль российского обувного ритейлера «Обувь России» выросла в IV квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,2% до 640 млн рублей, сообщила компания.
Выручка компании в IV квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,8% и составила 3,572 млрд рублей.
Чистая прибыль «Обуви России» за 2017 год выросла на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 1,31 млрд рублей.
Выручка группы в 2017 году выросла на 8,4% и составила 10,801 млрд рублей, по сравнению с 9,965 млрд рублей в 2016 году.
«Обувь России» — крупный российский ритейлер, управляет 560 магазинами, 113 работают по франшизе, под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, All.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.
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