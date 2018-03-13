Дворкович: Власти поддержат «Газпром» из-за угроз ареста его активов 

Российские власти будут всемерно поддерживать "Газпром" в ситуации, когда украинские власти угрожают арестовать активы компании. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Впрочем, он не стал говорить о том, какие конкретно шаги будут предприняты, передает ТАСС. «Всемерно», — заявил Дворкович в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, что 28 февраля этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку транзитных объемов газа. Руководство «Газпрома» с таким решением не согласилось и заявило о том, что будет «защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами».
На этом фоне премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны скоординировать с «Нафтогазом» действия по возможному аресту активов «Газпрома» по всему миру, если он откажется выполнять решение арбитража.
Как ранее сообщала «РГ», под арест уже попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».