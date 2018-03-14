На Ставрополье открылся тепличный комбинат стоимостью 1,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ , 14 марта. / ТАСС /. Тепличный комбинат «Андроповский» мощностью до 6 тыс. тонн продукции в год открылся в селе Солуно-Дмитиревском Ставропольского края . Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей, сообщает среду пресс-служба губернатора края.

"Сооружение представляет собой промышленный тепличный блок общей площадью свыше 10 га, в дальнейшем возможно расширение проекта до 30 га и строительство последующих очередей теплиц.

В открытом тепличном комплексе будет выращиваться до 6 тысяч тонн огурцов в год. Стоимость проекта составила более 1,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Открытие новых производств позволяет увеличивать производство тепличной продукции на Ставрополье. «В 2018 году мы рассчитываем выйти на уровень в 100 тыс. тонн тепличных овощей в год с 65 тыс. в прошлом году. И перейти со второго на первое место в стране по выращиванию тепличных овощей», — рассказал губернатор Владимир Владимиров на открытии производства.