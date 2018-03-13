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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в феврале на 10,4% — до 6,7 млн человек
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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в феврале на 10,4% — до 6,7 млн человек 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в феврале 2018 г. на 10,4% по сравнению с февралем 2017 г. — до 6,7 млн человек, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«По оперативным данным, в феврале 2018 г. российские авиакомпании обслужили 6,7 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, за январь-февраль 2018 г. российские авиакомпании перевезли 14,3 млн пассажиров, что на 12,4% больше показателей прошлого года.
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