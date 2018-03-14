Ещё
Экс-депутат Рады оценил временное эмбарго Украины на поставки удобрений из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-депутат Рады оценил временное эмбарго Украины на поставки удобрений из России 

RT на русском 14 марта 2018
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил временное эмбарго Украины на поставки минеральных удобрений из России. «На Украине уже второй год реально идёт спад производства сельскохозяйственной продукции», — заявил политик.
По его словам, на этот спад влияют как климатические условия, так и то, что страна совершенно лишена собственного производства минеральных удобрений.
Как прогнозирует Олейник, из-за эмбарго спад сельскохозяйственного производства на Украине продолжится ещё более серьёзными темпами.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».
RT на русском: последние новости
В АТОР прокомментировали возобновление полётов в Каир Суд Киева оставил в силе решение о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $6,5 млрд Апелляционный суд подтвердил законность решения ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму255
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России205
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение