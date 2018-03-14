Экс-депутат Рады оценил временное эмбарго Украины на поставки удобрений из России 

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил временное эмбарго Украины на поставки минеральных удобрений из России. «На Украине уже второй год реально идёт спад производства сельскохозяйственной продукции», — заявил политик.
По его словам, на этот спад влияют как климатические условия, так и то, что страна совершенно лишена собственного производства минеральных удобрений.
Как прогнозирует Олейник, из-за эмбарго спад сельскохозяйственного производства на Украине продолжится ещё более серьёзными темпами.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».