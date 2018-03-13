«Роснефть» начала производство бензина Аи-100 

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК, входит в «Роснефть») выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина АИ-100, говорится в сообщении «Роснефти».
Как отмечает компания, запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы «Роснефти» по модернизации производства, направленной, в том числе, на повышение потребительских качеств моторных топлив.
Бензин Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями. Высокая экологичность топлива является следствием смешения компонентов с низким содержанием серы.
«Новый продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5», — отмечает компания.
Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды Lada Sport Rosneft.