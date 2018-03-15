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Сергей Галицкий сократил долю в ретейлере «Магнит» до 3% с 32,1%
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Сергей Галицкий сократил долю в ретейлере «Магнит» до 3% с 32,1% 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% ретейлера «Магнит», доля бывшего главы компании Сергея Галицкого сократилась до 3% с 32,1%, говорится в сообщении ретейлера.
ВТБ объявил 16 февраля о выкупе части пакета основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей, сообщив, что сделка будет оплачена деньгами и закрыта после получения антимонопольного согласования. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку, которая позволяет ВТБ стать крупнейшим акционером «Магнита».
"Магнит" — второй по размеру выручки игрок российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн рублей в год) и первый по числу магазинов (около 16 тыс.). Штаб-квартира «Магнита» находится в Краснодаре, где живет Галицкий.
"Магнит" и ВТБ намерены сохранить дивидендную политику ретейлера и выплатить акционерам вознаграждение во второй половине 2018 года.
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