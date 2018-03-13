В Раде предложили выступить с заявлением против «Северного потока—2» 

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Лидер фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Максим Бурбак предлагает парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2», соответствующий проект заявления зарегистрирован на официальном сайте Рады во вторник.
На данный момент полный текст постановления об «Обращении Верховной рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream 2 и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира» на сайте парламента отсутствует.
Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что Киев в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства «Северного потока-2», так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы.
Главы парламентов Литвы, Латвии, Польши ранее подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток-2», заявив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».
Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.