OMV рассматривает покупку новых активов в России

"Мы рассматривает в будущем новые приобретения в России", — сказал он. Австрийская OMV рассматривает покупку новых активов в России в будущем. Об этом сообщил вице-президент по проектам разведки и добычи компании Джоан Плейнингер в рамках презентации стратегии OMV до 2025 года.

В материалах к презентации отмечается, что OMV имеет "огромный потенциал" в России. Так, компания рассчитывает увеличить добычу на Южно-Русском месторождении через несколько лет до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. С 2020 года начать добычу газа на участках под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири, который будет разрабатывать вместе с "Газпромом"

Плейнингер отметил, что Южно-Русское месторождение и два участка ачимовских залежей в Сибири даст компании прирост дополнительных запасов углеводородов в объеме более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. На полку добычи в российский проектах OMV планирует выйти в 2025 году, добавил он.