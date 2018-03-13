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OMV рассматривает покупку новых активов в России
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OMV рассматривает покупку новых активов в России 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Reuters
Австрийская OMV рассматривает покупку новых активов в России в будущем. Об этом сообщил вице-президент по проектам разведки и добычи компании Джоан Плейнингер в рамках презентации стратегии OMV до 2025 года.
"Мы рассматривает в будущем новые приобретения в России", — сказал он.
В материалах к презентации отмечается, что OMV имеет "огромный потенциал" в России. Так, компания рассчитывает увеличить добычу на Южно-Русском месторождении через несколько лет до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. С 2020 года начать добычу газа на участках под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири, который будет разрабатывать вместе с "Газпромом".
Плейнингер отметил, что Южно-Русское месторождение и два участка ачимовских залежей в Сибири даст компании прирост дополнительных запасов углеводородов в объеме более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. На полку добычи в российский проектах OMV планирует выйти в 2025 году, добавил он.
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