Биржи Европы закрылись ростом на корпоративных новостях

МОСКВА , 15 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне ряда корпоративных сообщений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 подорожал на 0,10%, до 7139,76 пункта, французский CAC 40 на 0,65%, до 5267,26 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 12345,56 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Организация сообщила, что продажи новых автомобилей в ЕС в январе-феврале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, до 2,379 миллиона единиц.

Лидером по росту продаж по итогам года стал автопроизводитель PSA Group, который увеличил продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 70,6%. Продажи Volkswagen Group выросли на 9,3%.