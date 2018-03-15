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Биржи Европы закрылись ростом на корпоративных новостях
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Биржи Европы закрылись ростом на корпоративных новостях 

Прайм 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне ряда корпоративных сообщений, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский FTSE 100 подорожал на 0,10%, до 7139,76 пункта, французский CAC 40 на 0,65%, до 5267,26 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 12345,56 пункта.
Трейдеры обратили внимание на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Организация сообщила, что продажи новых автомобилей в ЕС в январе-феврале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, до 2,379 миллиона единиц.
Лидером по росту продаж по итогам года стал автопроизводитель PSA Group, который увеличил продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 70,6%. Продажи Volkswagen Group выросли на 9,3%.
Кроме того, немецкая Lufthansa, которая является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков, сообщила о росте чистой прибыли в 2017 году на 33%, до 2,364 миллиарда евро. Выручка компании достигла 35,579 миллиарда евро, что на 12,4% больше по сравнению с показателем 2016 года. Таким образом, авиакомпания достигла лучших за свою историю финансовых результатов. По итогам торгов бумаги компании подорожали на 2,48%.
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