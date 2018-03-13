Ещё
Названы лучшие поезда России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие поезда России 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг самых комфортных поездов России. Его возглавили «Ласточка-премиум», следующая из Ростова-на-Дону в Краснодар, «Иртыш» сообщением Новосибирск — Омск и «Аллегро», курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
В общей сложности пользователи сервиса оценили более 700 поездов. В топ-10 также были ключены поезд «Красный Яр» (Новосибирск — Красноярск), «Гранд Экспресс» (Москва — Санкт-Петербург), «Ласточка-премиум» (Ростов-на-Дону — Новороссийск), «Белогорье» (Москва — Белгород), «Дневной экспресс» (Самара — Пенза), «Кузбасс» (Москва — Кемерово) и «Лев Толстой» (Москва — Хельсинки).
«Если посмотреть отзывы на поезда из топ-20, то выяснится, что пассажиры почти всегда хвалят чистоту и новизну вагонов, а также персонал — вежливый, интеллигентный, приятный», — уточнили в «Туту.ру».
Пользователи также отмечают чистоту туалетов, удобство спальных мест, телевизоры в купе, наличие беспроводного интернета, дорожных наборов и питания.
Пассажиры поездов с большим количеством сидячих вагонов — «Ласточек», «Стрижей» или двухэтажных поездов с сидячими вагонами — жалуются на неудобные кресла, их расположение против хода движения и отсутствие достаточного места для ног, а также на слишком высокую или слишком низкую температуру в вагонах.
«Туту.ру» проанализировал более 60 тысяч откликов пассажиров, размещенных на сайте в 2017 году. Клиенты по 10-балльной шкале оценивали общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона, состояние и чистоту туалета, наличие розеток и кондиционера. В составлении рейтинга не участвовали поезда, которые получили меньше 30 отзывов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля447
Джонсон отказался пожимать руку послу России352
Порошенко предложили заткнуться в ответ96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение