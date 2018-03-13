Названы лучшие поезда России

Сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг самых комфортных поездов России . Его возглавили «Ласточка-премиум», следующая из Ростова-на-Дону в Краснодар , «Иртыш» сообщением Новосибирск Омск и «Аллегро», курсирующий между Санкт-Петербургом Хельсинки . Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру»

Пользователи также отмечают чистоту туалетов, удобство спальных мест, телевизоры в купе, наличие беспроводного интернета, дорожных наборов и питания.

Пассажиры поездов с большим количеством сидячих вагонов — «Ласточек», «Стрижей» или двухэтажных поездов с сидячими вагонами — жалуются на неудобные кресла, их расположение против хода движения и отсутствие достаточного места для ног, а также на слишком высокую или слишком низкую температуру в вагонах.

«Туту.ру» проанализировал более 60 тысяч откликов пассажиров, размещенных на сайте в 2017 году. Клиенты по 10-балльной шкале оценивали общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона, состояние и чистоту туалета, наличие розеток и кондиционера. В составлении рейтинга не участвовали поезда, которые получили меньше 30 отзывов.