Исследование: Объем предложения на первичном рынке жилья Москвы в феврале вырос до 2,8 млн кв. м

Объем предложения на первичном рынке столичного жилья (без учета ТиНАО) в феврале 2018 г. вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,8 млн кв. м (без учета элитных объектов). Об этом сообщили в пресс-службе ГК «МИЭЛЬ».

«По данным базы объектов компании «МИЭЛЬ-Новостройки», совокупный объем предложения на первичном рынке жилья Москвы в старых границах по итогам февраля 2018 г. составил 2,8 млн кв. м (без учета элитных объектов). По сравнению с январем 2018 г. зафиксирован рост на уровне 0,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2018 г. доля предложения жилья бизнес-класса выросла с 51,2% до 52,9%. Доля жилья комфорт-класса в общей структуре предложения снизилась до 38,1%. Доля жилья эконом-класса выросла с 8,4% до 9%. Как подчеркнули в пресс-службе, в отчетном месяце произошла незначительная коррекция структуры предложения в пользу однокомнатных лотов и студий. Их доля в общей структуре предложения выросла с 36,7% до 37,2%. Доля двухкомнатных лотов снизилась с 37,6% до 37,4%; трехкомнатных — с 21,5% до 21,4%; многокомнатных (от четырех и более комнат) — с 4,2% до 4%. По итогам февраля 2018 г. средневзвешенная цена на первичном рынке Москвы (кроме ТиНАО) составила 198,4 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с январем 2018 г. средневзвешенная цена снизилась на 0,1%, по сравнению с февралем 2017 г. — выросла на 1,6%.

«В «новой» Москве в феврале 2018 г. уровень девелоперской активности значительно вырос. Несмотря на то, что новых проектов в ТиНАО не выходило, в феврале 2018 г. стартовали продажи новых очередей сразу в нескольких текущих проектах. Таким образом, даже с учетом стабильно высокого спроса на новостройки «новой» Москвы, суммарный объем предложения на первичном рынке вырос на 13,5% и составил 411,2 тыс. кв. м», — указано в исследовании.

Уточняется, что в феврале 2018 г. традиционно максимальный объем предложения приходился на комфорт-класс 68,7%. Доля эконом-класса выросла с 18,1% до 24,5%. Доля бизнес-класса снизилась до уровня 6,8%. Доля студий и однокомнатных квартир в общей структуре предложения увеличилась с 45,6% до 45,9%. Доля двухкомнатных лотов уменьшилась с 37,7% до 36,3%. Доля трехкомнатных квартир выросла до 17,1%. Доля многокомнатных квартир составила 0,7%. По итогам февраля 2018 г. средняя цена 1 кв. м на первичном рынке жилья ТиНАО составила 98,5 тыс. руб. За исследуемый период средневзвешенная цена 1 кв. м выросла на 0,3%. Относительно февраля 2017 г. средневзвешенная цена 1 кв. м увеличилась на 0,2%.