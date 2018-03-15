ЦБ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»

"В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", — говорится в заявлении.

Согласно отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 372 место в банковской системе России