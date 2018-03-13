Чистая прибыль «Почты России» выросла на 28%

Чистая прибыль «Почты России» в 2017 г по РСБУ выросла на 28%

Выручка "Почты России" в 2017 году по РСБУ увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,1%, до 178,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Почты России" в прошлом году выросла на 28% и составила 758 миллионов рублей. При этом фонд оплаты труда вырос на 5,1 миллиарда рублей — средняя заработная плата сотрудников в 2017 году увеличилась на 3,8% (до 21,7 тысячи рублей).

Доходы компании увеличились по всем направлениям бизнеса. Так, выручка компании от почтового бизнеса увеличилась на 2%, до 77,8 миллиарда рублей, доходы от посылочного бизнеса возросли на 21% — до 48,9 миллиарда рублей. Выручка от финансового бизнеса выросла на 4% и составила 48,3 миллиарда рублей.

Улучшение финансовых показателей в 2017 году "Почта" объясняет повышением эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 8,8%, до 47 тысяч рублей, в том числе за счет увеличения объемов почтовых отправлений.

В прошлом году "Почта России" обработала совокупно 365 миллионов отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, компания обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями — 284 миллиона единиц, что на 26% превышает показатель прошлого года (225 миллиона отправлений).

Экспорт почтовых отправлений из РФ в 2017 году вырос на 13%, составив около 3 миллионов единиц.

Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 15,5% и составил 81 миллионов единиц. Доля "Почты России" на посылочном рынке (CEP) за прошедший год выросла на 5 процентных пунктов — до 67%.