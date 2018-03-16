Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,55%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов компаний химической и нефтедобывающей промышленности, банковских услуг и судостроительства.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 упал на 0,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Haseko Corp (T:1808), которые подорожали на 60,00 п. (3,90%), закрывшись на отметке в 1.600,00. Котировки Yamato Holdings Co., Ltd. (T:9064) выросли на 75,5 п. (2,87%), завершив торги на уровне 2.707,0. Бумаги Tokyo Tatemono Co., Ltd. (T:8804) выросли в цене на 30,0 п. (1,82%), закрывшись на отметке 1.682,0.

Лидерами падения стали акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), цена которых упала на 59,0 п. (3,39%), завершив сессию на отметке 1.683,0. Акции TDK Corp. (T:6762) поднялись на 340,0 п. (3,27%), закрывшись на уровне 10.060,0, а Tokuyama Corp. (T:4043) снизились в цене на 90,0 п. (2,69%) и завершили торги на отметке 3.260,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2059) превысило количество закрывшихся в плюсе (1304), а котировки 198 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 0,33% до отметки 21.08.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 0,08%, или 0,05, достигнув отметки $61,24 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 0,05%, или 0,03, до $65,15 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.318,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,64% до 105,66, а котировки EUR/JPY упали на 0,50%, достигнув отметки 130,21.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 89,97.