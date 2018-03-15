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В Казани утвердили бюджет за 2017 год с дефицитом в 217 миллионов рублей
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В Казани утвердили бюджет за 2017 год с дефицитом в 217 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно положениям главного финансового документа, доходы за ушедший год составили 22,4 миллиарда рублей, а расходы — 22,7 миллиарда. Дефицит бюджета, таким образом, составил 217,5 миллиона рублей.
Самые солидные затраты пришлись на сферу образования и молодежной политики. Меньше всего из муниципального бюджета было потрачено на здравоохранение, судебную систему и проведение выборов. Известно также, что львиную долю поступлений в казанский бюджет принесли налоги, которые составили более 14 миллиардов рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Татарстан реструктуризирует все кредиты из федерального бюджета.
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