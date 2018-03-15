Началось строительство нового терминала аэропорта в Хабаровске

Обновленный терминал хабаровчане ждали давно. Многие признаются, что у воздушных ворот города вид непрезентабельный, хоть внутри и комфортно. Разговоры об обновлении начались еще со средины 2000-х годов, но соинвестора для модернизации устаревшей терминальной инфраструктуры еще советской эпохи найти не удавалось. Южнокорейская, а затем японская компания, которые должны были вложить средства в проект, по разным причинам отказывались от участия. В итоге строить решили на заемные средства Внешэкономбанка и Фонда развития Дальнего Востока и собственные — управляющей компании «Хабаровский аэропорт» , всего — пять миллиардов рублей. Договор с генподрядчиком — турецкой фирмой, которая уже имеет опыт подобного строительства в Ростове-на-Дону, заключили накануне. Сроки у генподрядчика сжатые — первых пассажиров терминал должен принять уже в ноябре 2019 года.

— Начало строительства еще одного масштабного инфраструктурного объекта — это пример комплексного подхода к решению задачи по ускоренному развитию Дальнего Востока, — сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Помимо возведения нового терминала реконструкция хабаровского аэропорта включает в себя обновление взлетно-посадочной полосы и строительство комплекса AirCity. В него войдут гостинично-деловой, выставочный и торгово-развлекательный комплексы, а также бизнес-парк на прилегающей к международному аэропорту территории.