Ещё
В Риге объем продаж квартир увеличился на 26% за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Риге объем продаж квартир увеличился на 26% за год 

Prian.ru 13 марта 2018
В четвертом квартале 2017 года активность продажи апартаментов в центре латвийской столицы осталась на том же уровне, что и в предыдущем квартале: 110-120 операций в месяц. Однако сумма выросла на 15% — до €24 млн, что является самым высоким показателем за последние четыре года, сообщает The Baltic Course.
Сделки с квартирами в центре Риги составляют 17% от всех транзакций с данным типом недвижимости в городе, хотя в 2016 году эта цифра составляла 15%. Сумма сделок увеличилась в общем контексте на 1% — до 19%, а средние цены выросли на 12% за год.
В 2017 году 47% купленных квартир имели площадь до 50 квадратных метров, 39% — 50-100 квадратных метров, а 14% составили более просторные апартаменты.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже недвижимости в Риге
Prian.ru: последние новости
Шенгенские визы подорожают В большинстве крупных городов Канады падают цены на жилье Михаил Ходорковский купил дом в Швейцарии на 30% дороже рынка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму167
В ООН сорвали выступление России267
Мясорубка в Гудаури17
Третья мировая война наступила для Климкина79
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение