В Риге объем продаж квартир увеличился на 26% за год

В четвертом квартале 2017 года активность продажи апартаментов в центре латвийской столицы осталась на том же уровне, что и в предыдущем квартале: 110-120 операций в месяц. Однако сумма выросла на 15% — до €24 млн, что является самым высоким показателем за последние четыре года, сообщает The Baltic Course.

Сделки с квартирами в центре Риги составляют 17% от всех транзакций с данным типом недвижимости в городе, хотя в 2016 году эта цифра составляла 15%. Сумма сделок увеличилась в общем контексте на 1% — до 19%, а средние цены выросли на 12% за год.

В 2017 году 47% купленных квартир имели площадь до 50 квадратных метров, 39% — 50-100 квадратных метров, а 14% составили более просторные апартаменты.

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