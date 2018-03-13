Apple достигла рекордного уровня капитализации в $925 млрд

Уровень капитализации американской корпорации Apple достиг исторического рекорда, превысив 925 миллиардов долларов, следует из данных торгов.

В понедельник стоимость акций компании поднималась до рекордной отметки в 182,39 доллара, а по итогам торгов бумаги подорожали почти на 1%. С учетом того, что в обращении находится около 5,074 миллиарда акций, капитализация достигала 925,45 миллиарда долларов. По этому показателю Apple опережает Alphabet ( холдинговая компания Google ), ритейлера Amazon и IT-гиганта Microsoft.

Удорожание бумаг корпорации произошло на фоне рекордного роста американского индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входит Apple. В понедельник корпорация также объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания.