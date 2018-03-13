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Apple достигла рекордного уровня капитализации
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Apple достигла рекордного уровня капитализации в $925 млрд 

Прайм 13 марта 2018
Фото: Reuters
Уровень капитализации американской корпорации Apple достиг исторического рекорда, превысив 925 миллиардов долларов, следует из данных торгов.
В понедельник стоимость акций компании поднималась до рекордной отметки в 182,39 доллара, а по итогам торгов бумаги подорожали почти на 1%. С учетом того, что в обращении находится около 5,074 миллиарда акций, капитализация достигала 925,45 миллиарда долларов. По этому показателю Apple опережает Alphabet (холдинговая компания Google), ритейлера Amazon и IT-гиганта Microsoft.
Удорожание бумаг корпорации произошло на фоне рекордного роста американского индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входит Apple. В понедельник корпорация также объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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