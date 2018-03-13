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На установку дорожных знаков на период ЧМ-2018 потратят 23,5 млн рублей
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На установку дорожных знаков на период ЧМ-2018 потратят 23,5 млн рублей 

В городе N 13 марта 2018
Фото: В городе N
Установка и демонтаж дорожных знаков на период проведения чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде обойдется городу в 23, 5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На установку новых знаков будет потрачено 23 миллиона 329 тысяч 755 рублей, а на демонтаж — 178 437 рублей.
Все работы подрядчик должен выполнить до 25 мая.
Компания, которая будет этим заниматься определиться в ходе аукциона 23 марта.
Напомним, на оформление Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу выделено еще 37 миллионов рублей.
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