На установку дорожных знаков на период ЧМ-2018 потратят 23,5 млн рублей

Установка и демонтаж дорожных знаков на период проведения чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде обойдется городу в 23, 5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На установку новых знаков будет потрачено 23 миллиона 329 тысяч 755 рублей, а на демонтаж — 178 437 рублей.

Все работы подрядчик должен выполнить до 25 мая.

Компания, которая будет этим заниматься определиться в ходе аукциона 23 марта.

Напомним, на оформление Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу выделено еще 37 миллионов рублей.