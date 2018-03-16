ЦБ: Денежные переводы населения из РФ за рубеж в IV кв выросли на 24,9%

Объемы трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж, осуществленных через платежные системы, в четвертом квартале 2017 года составили 2,425 миллиарда долларов, увеличившись на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, следует из материалов ЦБ РФ

Население за период перевело 1,81 миллиарда долларов в страны СНГ, что на 27% больше, чем в четвертом квартале 2016 года и 615 миллионов долларов (рост на 19,2%) в страны дальнего зарубежья.

В четвертом квартале было получено из-за границы в РФ переводов на сумму 714 миллионов долларов против 577 миллионов долларов годом ранее. Из них 246 миллионов долларов граждане получили из стран дальнего зарубежья (рост на 16,6% в годовом выражении) и 469 миллионов долларов из стран СНГ, что на 28,1% больше показателя четвертого квартала 2016 года.

Средняя сумма одного перевода из РФ за рубеж в четвертом квартале 2017 года составила 516 долларов против 459 долларов годом ранее, в Россию — 551 доллар против 485 долларов в четвертом квартале 2016 года.