Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, электроэнергетики и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Backus Johnsto (LM:BKJi), которые подорожали на 0,250 п. (1,25%), закрывшись на отметке в 20,250. Котировки Grana Y Monter (LM:GRA) выросли на 0,020 п. (1,25%), завершив торги на уровне 1,620. Бумаги Alicorp (LM:ALI) выросли в цене на 0,080 п. (0,70%), закрывшись на отметке 11,500.

Лидерами падения стали акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), цена которых упала на 0,200 п. (6,06%), завершив сессию на отметке 3,100. Акции Atacocha (LM:ATB) поднялись на 0,020 п. (3,28%), закрывшись на уровне 0,590, а Bco Continenta (LM:CON) снизились в цене на 0,140 п. (3,22%) и завершили торги на отметке 4,210.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 9 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 0,38%, или 0,23, достигнув отметки $61,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $65,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,71%, или 9,40, до отметки $1.316,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,28% до 3,2615, а котировки EUR/PEN упали на 0,36%, достигнув отметки 4,0185.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 90,14.