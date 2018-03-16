Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, нефти и газа и операторов фиксированной связи.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подорожал на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Provident Financial (LON:PFG), которые подорожали на 23,00 п. (2,44%), закрывшись на отметке в 965,00. Котировки EasyJet PLC (LON:EZJ) выросли на 33,50 п. (2,06%), завершив торги на уровне 1.658,50. Бумаги BP PLC (LON:BP) выросли в цене на 9,20 п. (1,98%), закрывшись на отметке 473,75.

Лидерами падения стали акции The Berkeley Group Holdings plc (LON:BKGH), цена которых упала на 210,00 п. (5,35%), завершив сессию на отметке 3.713,00. Акции Royal Mail PLC (LON:RMG) поднялись на 12,00 п. (2,27%), закрывшись на уровне 516,00, а Kingfisher PLC (LON:KGF) снизились в цене на 6,90 п. (1,97%) и завершили торги на отметке 343,40.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1020) превысило количество закрывшихся в плюсе (945), а котировки 150 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,39%, или 5,10, достигнув отметки $1.312,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 1,65%, или 1,01, до $62,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,38%, или 0,90, до отметки $66,02 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,02% до 1,3934, а котировки EUR/GBP упали на 0,12%, достигнув отметки 0,8818.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 90,22.