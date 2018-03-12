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Apple приобрела Texture
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Apple приобрела сервис для чтения журналов Texture 

Прайм 12 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Американская корпорация Apple купила сервис для чтения журналов Texture, который дает пользователям неограниченный доступ к любимым записям. Об этом сообщается на сайте Apple.
Пользователи Texture за ежемесячную абонентскую плату смогут читать и просматривать высококачественные материалы свыше 200 крупнейших изданий мира.
"Мы привержены качественной журналистике из надежных источников и позволяем журналам продолжать создавать красиво оформленные и интересные истории для пользователей", — отмечает Apple.
Утоячняется, что сервис Texture был создан в 2010 году и за это время стал одной из главных площадок, предоставляющих пользователям возможность мгновенного доступа к ряду наиболее популярных журналов.
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