Ещё
Более девяти тысяч пациентов ежедневно принимают дежурные врачи в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более девяти тысяч пациентов ежедневно принимают дежурные врачи в Москве 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Дежурные врачи взрослых и детских поликлиник Москвы принимают более девяти тысяч пациентов ежедневно. Это свыше 14 процентов от общего количества приемов врачей общей практики, терапевтов и педиатров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Получить помощь дежурного врача можно без записи, достаточно показать паспорт и полис ОМС. Это важно в ситуации, когда человек обращается в поликлинику с острым недомоганием.
В среднем в столичных поликлиниках пациентов принимают более 500 дежурных врачей. Введенный в 2015 году срочный прием позволил разделить потоки пациентов, уменьшить количество очередей и более рационально использовать рабочее время медиков.
До конца 2018 года все городские медучреждения оборудуют табло электронной очереди к дежурному врачу. Нововведение позволит сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих специалистов.
Москва24: последние новости
Росавиация выдала EgyptAir разрешение на выполнение рейсов Москва – Каир В "Газпроме" назвали причину расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" Финансовым директором "Ростелекома" назначен Сергей Анохин
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля516
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»180
Порошенко предложили заткнуться в ответ108
Джонсон отказался пожимать руку послу России445
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение