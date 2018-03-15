Более девяти тысяч пациентов ежедневно принимают дежурные врачи в Москве

Дежурные врачи взрослых и детских поликлиник Москвы принимают более девяти тысяч пациентов ежедневно. Это свыше 14 процентов от общего количества приемов врачей общей практики, терапевтов и педиатров, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Получить помощь дежурного врача можно без записи, достаточно показать паспорт и полис ОМС. Это важно в ситуации, когда человек обращается в поликлинику с острым недомоганием.

В среднем в столичных поликлиниках пациентов принимают более 500 дежурных врачей. Введенный в 2015 году срочный прием позволил разделить потоки пациентов, уменьшить количество очередей и более рационально использовать рабочее время медиков.

До конца 2018 года все городские медучреждения оборудуют табло электронной очереди к дежурному врачу. Нововведение позволит сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих специалистов.