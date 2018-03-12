Ford разорвал контракт с автодилером Genser на фоне исков о банкротстве 

Ford расторгает контракт с одним из крупнейших автодилеров — компанией Genser. Договор прекращает действовать по обоюдному соглашению сторон. Об этом РБК сообщил официальный представитель Ford Sollers.
Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд по поводу банкротства девяти «дочек» Genser. По заверению компании — производителя автомобилей Ford, все оплаченные машины будут выданы в течение месяца. Кстати, Ford Sollers — не единственная компания, которая разрывает договор. Также Genser теперь не значится в числе официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar.
В Nissan, Infiniti и Volvo сообщили РБК, что продолжают работу с Genser. Представитель GM сказал, что дилер продолжает осуществлять только сервисное обслуживание автомобилей. Точно так же в прошлом году начиналось с «Независимостью». Но до полного закрытия Genser еще далеко. Ситуация не столь критичная, хотя все может быть, рассказал Business FM координатор общественной организации «Движение» Дмитрий Золотов:
Дмитрий Золотов координатор общественной организации «Движение» «По Genser не много жалоб поступало, где-то две-три жалобы в месяц. Это по разным брендам, которые у них еще остались, и худо-бедно они еще эти автомобили выдают, и клиенты не остаются просто без денег, как это было в „Независимости“. Насколько это будет дальше так же выдаваться, мы не знаем, но вот на данный момент пока такого вот тотального, жесткого отношения к клиентам еще не было. У Audi получилось так, что человек купил за 7 млн автомобиль, ему выдали другой автомобиль другой комплектации, тоже какой-то эксклюзивной. Его пригнали, и он его забрал, потому что это единственное, что он мог с них получить. Он боялся остаться вообще без денег».
С «Независимостью» было все намного серьезней. На фоне массовых жалоб клиентов Volvo и BMW разорвали дилерские договоры. Правда, немецкая фирма тогда отдала клиентам несколько десятков машин за свой счет. В самой «Независимости» уверяли, что проблемы будут решаться, а компания ищет варианты реструктуризации долгов: их у нее 6 млрд рублей. Но пути не нашлись, а один из основных кредиторов, Газпромбанк, подал иски о банкротстве компаний группы.
Теперь, как сообщал «Интерфакс», планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера Genser Московский кредитный банк. Заместитель главного редактора портала «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков говорит, что из-за падения продаж автомобильный рынок сейчас находится в очень сложной ситуации:
Юрий Урюков заместитель главного редактора портала «Авто Mail.Ru» «Ситуация очень похожая, и, вообще, эта ситуация становится типичной для российского автомобильного рынка. И, в общем, для специалистов уже не секрет, что многие дилеры уже сейчас чувствуют себя не очень здорово, и, скорее всего, если у нас вдруг автомобильный рынок резко не пойдет ввысь, то, соответственно, подобная судьба ждет и некоторые другие компании. Поэтому, к сожалению, это данность, и надо понимать, что у нас автомобильный рынок сейчас находится в очень и очень непростой ситуации. И что, в общем-то, дилеры, даже такие крупные игроки, как „Независимость“ или Genser, они, возможно, из-за каких-то неверных шагов своей политики, своей коммерческой деятельности оказались вот в таком бедственном положении».
Группа компаний Genser была создана в 1991 году. На начало прошлого года в нее входило 45 автоцентров в Москве и регионах. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продал автомобилей на четверть меньше, чем годом ранее. Выручка упала на 11%.