Ford разорвал контракт с автодилером Genser на фоне исков о банкротстве

Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд по поводу банкротства девяти «дочек» Genser. По заверению компании — производителя автомобилей Ford, все оплаченные машины будут выданы в течение месяца. Кстати, Ford Sollers — не единственная компания, которая разрывает договор. Также Genser теперь не значится в числе официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar.

В Nissan, Infiniti и Volvo сообщили РБК, что продолжают работу с Genser. Представитель GM сказал, что дилер продолжает осуществлять только сервисное обслуживание автомобилей. Точно так же в прошлом году начиналось с «Независимостью». Но до полного закрытия Genser еще далеко. Ситуация не столь критичная, хотя все может быть, рассказал Business FM координатор общественной организации «Движение» Дмитрий Золотов

Дмитрий Золотов координатор общественной организации «Движение» «По Genser не много жалоб поступало, где-то две-три жалобы в месяц. Это по разным брендам, которые у них еще остались, и худо-бедно они еще эти автомобили выдают, и клиенты не остаются просто без денег, как это было в „Независимости“. Насколько это будет дальше так же выдаваться, мы не знаем, но вот на данный момент пока такого вот тотального, жесткого отношения к клиентам еще не было. У Audi получилось так, что человек купил за 7 млн автомобиль, ему выдали другой автомобиль другой комплектации, тоже какой-то эксклюзивной. Его пригнали, и он его забрал, потому что это единственное, что он мог с них получить. Он боялся остаться вообще без денег».

С «Независимостью» было все намного серьезней. На фоне массовых жалоб клиентов Volvo и BMW разорвали дилерские договоры. Правда, немецкая фирма тогда отдала клиентам несколько десятков машин за свой счет. В самой «Независимости» уверяли, что проблемы будут решаться, а компания ищет варианты реструктуризации долгов: их у нее 6 млрд рублей. Но пути не нашлись, а один из основных кредиторов, Газпромбанк , подал иски о банкротстве компаний группы.

Теперь, как сообщал «Интерфакс», планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера Genser Московский кредитный банк. Заместитель главного редактора портала «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков говорит, что из-за падения продаж автомобильный рынок сейчас находится в очень сложной ситуации:

Юрий Урюков заместитель главного редактора портала «Авто Mail.Ru» «Ситуация очень похожая, и, вообще, эта ситуация становится типичной для российского автомобильного рынка. И, в общем, для специалистов уже не секрет, что многие дилеры уже сейчас чувствуют себя не очень здорово, и, скорее всего, если у нас вдруг автомобильный рынок резко не пойдет ввысь, то, соответственно, подобная судьба ждет и некоторые другие компании. Поэтому, к сожалению, это данность, и надо понимать, что у нас автомобильный рынок сейчас находится в очень и очень непростой ситуации. И что, в общем-то, дилеры, даже такие крупные игроки, как „Независимость“ или Genser, они, возможно, из-за каких-то неверных шагов своей политики, своей коммерческой деятельности оказались вот в таком бедственном положении».

Группа компаний Genser была создана в 1991 году. На начало прошлого года в нее входило 45 автоцентров в Москве и регионах. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продал автомобилей на четверть меньше, чем годом ранее. Выручка упала на 11%.