Ещё
Объем договоров субъектов МСП Удмуртии с крупнейшим заказчиками составил 9,29 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем договоров субъектов МСП Удмуртии с крупнейшим заказчиками составил 9,29 млрд рублей 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Объем договоров субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Удмуртия со 158 крупнейшими заказчиками в 2016-2018 годах составил 9,29 млрд руб., сообщается в пресс-релизе корпорации МСП.
В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний Удмуртии вошли ПАО «Ростелеком», ООО «РН-Бурение», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РЖД» и ПАО «Т Плюс».
"Мы заинтересованы в малом и среднем бизнесе, поскольку для республики это так называемая «подушка безопасности». Вы прекрасно понимаете, что у нас высокая зависимость от крупных предприятий. Любые колебания на этом рынке, которые отражаются на выручке этих предприятий, они очень больно бьют по республиканскому бюджету. И в этом смысле малый бизнес позволяет нам сбалансировать нашу экономику", — отметил глава республики Александр Бречалов.
Газета.Ru: последние новости
Каир рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией в апреле Bloomberg: богатейший человек Гонконга ушел на пенсию ДОМ.РФ планирует восстановить к концу 2018 года дефицит чистых активов "Российского капитала"
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ336
В Госдуме оценили заявление Порошенко61
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля736
Украина пожаловалась в ООН174
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение