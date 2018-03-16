Индекс Банки.ру: средняя ставка по автокредитам выросла до 18,38% годовых

Индекс Банки.ру по автокредитам (средняя процентная ставка по кредитам на покупку автомобилей) по состоянию на 15 марта составил 18,38% годовых.

Средняя процентная ставка по кредитам на покупку новых автомобилей по сравнению с данными на 15 декабря увеличилась на 0,52 п. п. и составила 15,08% годовых, а по кредитам на покупку транспортных средств с пробегом снизилась на 1,28 п. п., до 18,3% годовых. Средняя ставка на покупку коммерческого транспорта также стала ниже на 1,84 п. п. и составляет 17,44% годовых.

Продуктовый виджет

«Существенное повышение индекса (на 1,02 п. п. по сравнению с данными на 15 декабря) в первую очередь обусловлено отменой государством программы субсидирования ставок по автокредитам с начала 2018 года. В своем текущем виде программа не вызывает большого спроса у населения, а снижение Банком России значения ключевой ставки оказывает незначительное влияние на динамику снижения банками ставок по автокредитам. Несмотря на то, что с начала года ряд крупных банков запустил программы кредитования на покупку новых автомобилей и снизил ставки по кредитным предложениям на приобретение коммерческих и подержанных машин, процентные ставки для населения все равно остаются на довольно высоком уровне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова (смотреть графики).

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым кредитам на приобретение автомобилей топ-15 крупнейших российских банков по портфелю автокредитования (данные по объему портфеля топ-15 берутся из составляемого Банки.ру каждое полугодие рейтинга российских автокредитных банков). Расчет индекса производится аналитиками Банки.ру раз в квартал.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении дохода официальными документами, а также при приобретении заемщиком страхования каско и отказе от страхования жизни и здоровья. Если условиями программы предусмотрено взимание комиссии в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования, в расчет принималась базовая ставка, действующая при отказе заемщика от уплаты подобной комиссии.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.