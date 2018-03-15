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Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн кредитование
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Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн кредитование 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Представители малого бизнеса — клиенты Сбербанка — могут оформить кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, доступ к сервису открыт по ссылке.
У предпринимателей появилась возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение принимается дистанционно. Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.
— Мы стремимся сэкономить время наших клиентов и сделать максимально удобным их общение с банком, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Поэтому мы решили упростить доступ к финансированию для предпринимателей. Кредит онлайн — это просто, быстро и удобно, поэтому мы убеждены, что клиенты оценят это нововведение.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в Сбербанке, превышает 2 млн В 2017 году Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу более 1,3 триллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 60%. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12,7% до 11,2% годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, — инвестиционный. Средний срок кредитования — 3,5 года.
Напомним, что в 2017 году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк увеличил объемы финансирования основного и оборотного капитала клиентов сегмента «малый бизнес» на 2,5 млрд рублей или на 11%. А сервисом «Сбербанк Бизнес Онлайн» в Центральном Черноземье пользуются 92 тысячи клиентов Сбербанка.
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