Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн кредитование

Представители малого бизнеса — клиенты Сбербанка — могут оформить кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, доступ к сервису открыт по ссылке.

У предпринимателей появилась возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение принимается дистанционно. Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.

— Мы стремимся сэкономить время наших клиентов и сделать максимально удобным их общение с банком, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов . — Поэтому мы решили упростить доступ к финансированию для предпринимателей. Кредит онлайн — это просто, быстро и удобно, поэтому мы убеждены, что клиенты оценят это нововведение.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в Сбербанке, превышает 2 млн В 2017 году Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу более 1,3 триллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 60%. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12,7% до 11,2% годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, — инвестиционный. Средний срок кредитования — 3,5 года.

Напомним, что в 2017 году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк увеличил объемы финансирования основного и оборотного капитала клиентов сегмента «малый бизнес» на 2,5 млрд рублей или на 11%. А сервисом «Сбербанк Бизнес Онлайн» в Центральном Черноземье пользуются 92 тысячи клиентов Сбербанка.