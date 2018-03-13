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«Аэрофлот» и Egypt Air возобновят полеты
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«Аэрофлот» и Egypt Air подпишут документы о возобновлении полетов в Москву и Каир 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air подпишут необходимые для возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром соглашения уже в конце марта — начале апреля. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Ожидается, что уже в ближайшее время наша авиакомпания ("Аэрофлот" — прим. ТАСС) и компания Egypt Air, в конце марта — начале апреля, подпишут соответствующие соглашения (для возобновления авиасообщения — прим. ТАСС), после чего Росавиация выдаст техническое разрешение, потому что все нормативные акты, разрешающие такие полеты, уже приняты", — сказал он.
После этого РФ и Египет приступят к разрешению следующих вопросов, в том числе открытия чартерного авиасообщения на курорты Египта, добавил Соколов.
Ранее Соколов сообщал, что конкретные сроки возобновления авиасообщения с Каиром зависят от авиакомпаний "Аэрофлот" и Egypt Air. По его словам, Росавиация может выдать техническое разрешение на осуществление полетов после того, как будут заключены соглашения на наземное обслуживание самолетов авиакомпаний в аэропортах Москвы и Каира.
Ранее источник ТАСС, близкий к переговорам по возобновлению авиасообщения, говорил, что полеты между Москвой и Каиром могут быть возобновлены в первой — второй декаде апреля.

Что уже сделано

7 марта компании "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и Egypt Air подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. В Шереметьево отмечали, что сотрудники "Шереметьево Безопасность" будут наблюдать за досмотром ручной клади, багажа и грузов на рейсах "Аэрофлота" и EgyptAir.
Гендиректор EgyptAir Сафуат Муслим ранее заявлял, что компания планирует открыть рейсы из Каира в Москву в апреле, что связано с традиционным переходом на летнее расписание. По его словам, в аэропорту Каира будут присутствовать российские сотрудники служб безопасности.
Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.
Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания. К настоящему моменту продажа авиабилетов на рейсы компаний не открыта.
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