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TCS Group Holding будет расти за счет привлечения кредитных средств, — Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал…
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TCS Group Holding будет расти за счет привлечения кредитных средств, — Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал… 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
В начале недели TCS Group Holding PLC порадовал инвесторов хорошей отчетностью, показав очень сильные результаты: чистая маржа выросла на 39% и составила 13 млрд руб., чистая прибыль выросла на 73% — 6,4 млрд руб., активы выросли на 53% и достигли 268,8 млрд руб., кредитный портфель увеличился на 31% — 157,8 млрд руб.
Помимо хорошей отчетности, компания впечатлила идеями Оливера Хьюза, который планирует выдачу кредитов под залог квартиры и автомобиля, причем не только для физических, но и для юридических лиц. Также стоить отметить объявление о первой выплате промежуточных дивидендов в размере $0,31, которая состоится уже 4 апреля 2018.
После публикации отчетности, акции компании в моменте выросли более чем на 4%. В долгосрочной перспективе ожидается рост данной бумаги. Компания планирует активное развитие за счет розничного кредитования. С учетом динамики потребительского кредитования в России и долговременного падения реальных располагаемых доходов населения данная стратегия должна дать свои плоды. Ставка как на физ. так и на юрлиц объясняется более высокой надежностью юрлица как заемщика.
Рекомендуем рассматривать данную бумагу для включения в долгосрочный портфель — ситуация в банковском секторе продолжается оставаться напряженной, и в 2018 году ожидается новая волна «зачистки». Это станет сдерживающим фактором для роста бумаги, однако, после завершения процесса очистки вполне вероятен бурный рост оставшихся на поле игроков — клиенты лопнувших банков перетекут к ним.
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