«Росэнергоатом» в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза — до 46 млрд рублей

«Росэнергоатом» в 2017 году увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4,3 раза по сравнению с показателем 2016 года — до 45,981 млрд рублей, следует из отчетности концерна по РСБУ.

Выручка концерна в прошлом году составила 360,386 млрд рублей, что на 27,8% превышает показатели годом ранее. Себестоимость продаж возросла на 17,7% — до 207,656 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,3 раза и составила 65,528 млрд рублей.