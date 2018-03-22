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«Росэнергоатом» в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза — до 46 млрд рублей
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«Росэнергоатом» в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза — до 46 млрд рублей 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: Прайм
«Росэнергоатом» в 2017 году увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4,3 раза по сравнению с показателем 2016 года — до 45,981 млрд рублей, следует из отчетности концерна по РСБУ.
Выручка концерна в прошлом году составила 360,386 млрд рублей, что на 27,8% превышает показатели годом ранее. Себестоимость продаж возросла на 17,7% — до 207,656 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,3 раза и составила 65,528 млрд рублей.
«Росэнергоатом» — крупнейший генерирующий концерн в России и второй в мире по объёму атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.
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