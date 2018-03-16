Энергетическая компания «Фортум» увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году на 35,5% по сравнению с показателем предшествующего года — до 12,2 млрд рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2016 года показатель составлял 9,004 млрд рублей.
Выручка компании достигла 65,281 млрд рублей, что на 8% превышает показатель 2016 года, когда выручка составляла 60,471 млрд рублей.
Себестоимость продаж составила 45,385 млрд рублей, увеличившись на 5,5%
При этом компания увеличила за отчетный период прибыль до налогообложения на 27,5% — до 15,584 млрд рублей.
«Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортума» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1 января 2018 года составляет 4,83 ГВт, по тепловой энергии — 10,095 Гкал/ч. Компания также завершила инвестиционный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Ульяновской области.