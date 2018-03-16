«Фортум» в 2017 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на треть — до 12,2 млрд рублей

Энергетическая компания «Фортум» увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году на 35,5% по сравнению с показателем предшествующего года — до 12,2 млрд рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2016 года показатель составлял 9,004 млрд рублей.

Выручка компании достигла 65,281 млрд рублей, что на 8% превышает показатель 2016 года, когда выручка составляла 60,471 млрд рублей.

Себестоимость продаж составила 45,385 млрд рублей, увеличившись на 5,5%

При этом компания увеличила за отчетный период прибыль до налогообложения на 27,5% — до 15,584 млрд рублей.