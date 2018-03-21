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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 г выросла в 2,7 раза
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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 г выросла в 2,7 раза 

Прайм 1 час назад
Фото: 711.ru
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 17,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
План РЖД на 2017 год предусматривал чистую прибыль в 3 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров сообщал в марте 2018 года, что РЖД получили 17 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ по итогам 2017 года.
"Величина чистой прибыли ОАО «РЖД» за 2017 год составила 17,5 миллиарда рублей, что выше уровня 2016 года более чем в 2,6 раза. Увеличение показателя обусловлено улучшением результатов операционной деятельности компании", — говорится в сообщении РЖД в среду.
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